Ce a spus Cristiano Bergodi despre viitorul său la Rapid: „Aici este mai multă presiune decât la Sfântu Gheorghe!”

Cristiano Bergodi a preluat-o pe Rapid în această vară, începând astfel al 3-lea mandat la gruparea din Giulești.

Tehnicianul italian a vorbit despre viitorul său pe banca bucureștenilor. Iată cum a descris atmosfera de la echipă.

„Aici este mai multă presiune decât la Sfântu Gheorghe!”

„Eu nu simt presiune. Nu vreau să par arogant, dar am 40 de ani în fotbal. De când eram mic am fost în fotbalul important din Italia, anii 90, era cel mai important campionat din Europa. Acum am mai mulţi ani de antrenorat, decât ca fotbalist. Din 2000 antrenez, sunt 23 de ani!

Am experienţă, ştiu că se poate trece prin momente proaste şi ştiam că se poate termina munca aici, la Rapid. E normal, asta ştie toată lumea, dar am văzut că conducătorii sunt persoane serioase, cum am găsit şi la Sepsi, anul trecut. Când au fost momente mai puţin reuşite au dat încredere, au dat o linişte în jurul echipei şi asta e foarte important. Aici este mai multă presiune decât la Sfântu Gheorghe.

Eu cred că e în ADN-ul rapidist, să iubeşti şi după înnebuneşti cu Rapidul. Când am fost şi eu în 2007 şi apoi în 2015, dacă e linişte…nu ar trebuie să fie linişte pentru că îţi faci singur rău. Normal, se trăiesc momentele intens, când se câştigă şi când se pierde.

E important să avem în jurul echipei aceste persoane, aceşti conducători liniştiţi, care ştiu, au bun simţ şi te lasă să îţi faci treaba. Aduc linişte în jurul echipei. După, normal, antrenorul e legat de rezultate”, a declarat Cristiano Bergodi, conform AS.ro.