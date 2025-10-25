Ce a spus Cristiano Bergodi, după prima victorie pe banca lui U Cluj

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă.

„Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă”, a recunoscut tehnicianul

Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR.

„Am trăit-o cu emoții, mai ales când am stat 10 minute pentru intervenția VAR. Păcat, nu vorbim despre asta. A fost un meci pragmatic. Victoria este extraordinară. Nu e ușor să câștigi aici. Oțelul avea entuziasmul ridicat. Le mulțumesc jucătorilor pentru sacrificiu. Sunt de 40 de ani în fotbal, faza defensivă se poate organiza mai ușor. Eu am făcut un antrenament joi și vineri le-am zis cum trebuie să stea în teren. Jucătorii au făcut totul perfect.

Mă bucur pentru ei. Când avem timp vom face și faza ofensivă mai bună, o făceau și cu Sabău. Miercuri jucăm cu Buzău, apoi cu FCSB. Normal că vom schimba, trebuie să le dăm șansă. Jovo Lukic nu știu de ce nu a reușit la Craiova. L-am urmărit acolo. Am pierdut un campionat acolo, nu pot să zic că este echipa mea de suflet, dar am urmărit campionatul românesc. Nu știu, poate presiunea a fost acolo. El e un jucător puternic, bun. Astăzi a dat două goluri, nu pot să-i spun nimic!

Postolachi a dat o pasă de gol cu exteriorul, acțiune bună făcută de el. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă. Pe Nistor l-am avut la Craiova. Sunt mulți jucători pe care îi cunosc. Eu sunt mulțimit și bucuros de ceea ce am găsit. E un club de tradiție”, a spus la final Cristiano Bergodi, noul antrenor al lui U Cluj.