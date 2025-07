Ce a spus cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel despre o revenire în F1

Cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel nu ia în calcul o revenire în Formula 1, conform agenției DPA.

El a câștigat patru titluri consecutive în Formula 1 cu Red Bull în perioada 2010-2013

”Formula 1 este încheiată. La un moment dat, este timpul să-i lăsăm pe alții să concureze”, a declarat germanul pentru revista ”Auto, Motor und Sport”.

”Eu cred că este bine că o întreagă generație a fost înlocuită. Nu este un vot împotriva celor vârstnici, ci unul în favoarea în celor tineri”, a spus fostul campion al Formulei 1.

”Nu am stat să mă gândesc care dintre piloții consacrați nu mai pilotează. Principalul lucru a fost că am am putut să pilotez”, a spus Vettel.

În vârstă de 38 de ani, Vettel s-a retras din Formula 1 la finalul anului 2022 spunând că a vrut să petreacă mai mult timp cu soția sa Hanna și cu cei trei copii. El a cochetat cu o posibilă revenire din când în când, dar nu a fost într-atât de serios asupra acestui lucru.

După încheierea carierei în Formula 1, Vettel s-a dedicat mare parte din timp proiectelor de sustenabilitate și de mediu. El este de asemenea coproprietar al echipei de navigație Germany SailGP.

Luna trecută, germanul a dezvăluit faptul că a fost în discuții incipiente cu fosta sa echipă și cu Helmut Marko, consilier al echipei Red Bull, despre posibilitatea de a-i succeda austriacului de 82 de ani atunci când contractul acestuia cu echipa se va încheia în anul 2026.

Ce formulă ar putea lua acest demers rămâne de văzut, a spus Vettel pentru rețeaua ORF cu acest prilej.

Helmut Marko a fost implicat la Red Bull de la debutul echipei în 2005 și a declarat deja faptul că Vettel ar putea fi succesorul ideal.