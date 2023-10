Ce a spus Dan Alexa după eșecul cu FCSB: ”Am fost supărat pe o decizie a arbitrului!”

Echipa FCSB a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii.

La finalul meciului, Dan Alexa a oferit mai multe declarații.

El a lăudat doi jucători de la FCSB.

”Cel puțin o repriză a doua bună spre foarte bună. E greu să obții ceva împotriva Stelei (n.red. FCSB) dacă nu dai gol, asta e prima condiție. Am ratat niște situații, am întârziat ultima execuție. E foarte greu să obții ceva. FCSB are jucători de mare calitate, și aici îi evidențiez pe Coman și Olaru, care au făcut diferența pe faza ofensivă.

A fost un joc bun al nostru, am dominat în multe momente, dar sunt supărat, o înfrângere este o înfrângere. Nu mă încălzește cu absolut nimic faptul că am jucat bine, că Steaua a tras de timp. Echipa asta are nevoie de puncte. Din păcate, am luat gol la o fază fixă. Sunt supărat, puteam mai mult, puteam să dăm cel puțin un gol.

Am fost supărat pe o decizie a arbitrului, dar până la urmă nu cred că a influențat cu nimic rezultatul, asta este realitatea. Cred că a fost un arbitraj bun. Sunt trist pentru că o înfrângere este o înfrângere indiferent cu cine joci.

Nu cred că ar fi jucat mai bine dacă terenul ar fi fost mai bun, dar vreau să îi felicit, au jucători de mare calitate, mai ales Coman și Olaru. Sunt jucători care fac diferența, tot timpul trebuie să te aștepți că vor face ceva”, a declarat Dan Alexa.