Ce a spus Dan Nistor după eșecul cu FCU Craiova: „Eu caut altă cauză!”

U Cluj a pierdut sâmbătă în fața celor de la FCU Craiova (1-3). Aflat la meciul cu numărul 400 în Liga 1, Dan Nistor a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, mijlocașul lui U Cluj consideră că stadionul de la Mediaș a fost factorul decisiv al partidei. Iată ce a spus.

„Nu prea ne priește acest stadion. Sper să fie cât mai repede gazonul pe Cluj Arena!”

„Am început meciul de la 2-0. Acolo s-a jucat partida, apoi a venit și golul trei și s-a încheiat, chiar dacă după pauză am schimbat sistemul și am avut ocazii. Din păcate, nu am marcat. Asta a fost istoria meciului.

Ce să facem, trebuie să revizuim aceste greșeli. Când câștigăm, câștigăm toți, când pierdem, pierdem toți. Nu dăm vina pe fundași, toți am fost de vină. Eu caut altă cauză. Acest stadion și acest teren nu ne cauzează lucruri bune. Nu prea ne priește acest stadion. Sper să fie cât mai repede gazonul pe Cluj Arena.

Trebuie să analizăm, acum e la cald, nu vreau să dau în colegii mei, pentru că nu este normal. Intrăm într-o zonă care nu ne face bine și trebuie să ieșim de acolo.

Sper să fiu sănătos, dar meciul 400 nu e unul fericit. Era important să obținem puncte”, a spus Dan Nistor, după eșecul cu FCU Craiova.