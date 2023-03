Ce a spus Daniel Oprița după meciul cu Unirea dej: ”A fost un meci echilibrat!”

Echipa bucureşteană CSA Steaua a învins joi, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Unirea Dej, în prima etapă a play-off-ului din Liga 2.

La finalul meciului, Daniel Oprița a oferit mai multe declarații.

”Felicit băieții pentru atitudine. Sunt bucuros că nu am primit gol. Am făcut un meci bun. Chiar dacă a fost 3-0, a fost un meci echilibrat. A fost mai greu până am marcat primul gol.

E primul meci, se poate întâmpla orice. Mai bine vorbim de meci, ce a fost. Jocurile cu Dinamo sunt grele, avem la Galați, apoi cu Iași. Nu va fi ușor”, a spus Daniel Oprița.