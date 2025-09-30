Ce a spus Daniel Oprița, după succesul cu Sepsi: ”Le-am spus să joace fotbal!”

Steaua a obținut marți un succes pe teren propriu, 2-1 cu Sepsi OSK, în etapa a 8-a din Liga a II-a. Oaspeții au deschis scorul rapid, prin Heras (min. 1), însă gazdele au întors rezultatul pe final, prin dubla semnată de Rubio (83, 90+3).

În clasament, Corvinul Hunedoara rămâne lider cu 22 de puncte, în timp ce Steaua urcă pe locul 6, cu 16 puncte. Sepsi se află pe poziția a 11-a, cu 13 puncte.

La finalul meciului, Daniel Oprița a oferit mai multe declarații.

„Este incredibil. Începuturile de meciuri le avem dezastruase, am primit acel gol apoi au venit și accidentările. La jocul și ocaziile pe care le-am avut cred că este un rezultat meritat. E un rezultat de moral. Nu a fost presiune pe jucători după ultimele rezultate.

Le-am spus să joace fotbal, să fie agresivi, să se bată pentru orice minge. Au fost extraordinari. O victorie meritată și norocoasă, pentru că am dat golul în prelungiri. E foarte bine că a înscris Rubio două goluri. Încercăm să prindem play-off-ul. Noi am jucat până acum doar cu echipe de play-off, mai avem un hop cu Corvinul, care e neînvinsă. E cea mai bună echipă din campionat, dar trebuie să scoatem ceva și de acolo”, a declarat Daniel Oprița, la finalul partidei.