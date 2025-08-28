Ce a spus Darius Olaru despre primele promise de Gigi Becali după calificarea în Europa League: ”Toți ne dorim asta”

FCSB întâlnește joi, Aberdeen, în returul play-off-ului Europa League, de la ora 21:30.

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare partidei și a fost întrebat despre primele promise de Gigi Becali în urma calificării.

”E cel mai de important meci de până acum. Bine, mi se păreau mai importante cele din Champions League, dar astea ne-au mai rămas acum. Trebuie să fim încrezători. Ne așteaptă o finală mâine (n.r azi). Nu am avut rezultate bune în ultima perioadă. Ne apasă acest lucru. Dar mâine (n.r. azi) este un meci important care poate schimba totul în acest început de campionat.

Nu m-am gândit niciodată la plasa de siguranță Conference League. Mă gândesc la ce a mai rămas. Cu toții vrem să ne calificăm în Europa League. Va fi un meci diferit. Acolo toată lumea a fost cu ei, mâine va fi rândul nostru. Trebuie să arătăm mult mai bine. Cumva, în tur am simțit că am fost echipa de anul trecut. Am luptat unul pentru altul, am știut ce vrem de la acest meci.

Sper că la meciul de mâine (n.r. azi) să avem acel declick de care avem nevoie. Sper să le oferim calificarea fanilor. Meciul de mâine (n.r. azi) va fi pentru ei. Niciodată nu mi-a stat gândul la prime. Eu mereu m-am gândit să intru și să câștig meciul”, a spus Olaru.