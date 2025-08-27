Ce a spus Darius Olaru despre transferul lui Alex Băluță în SUA: ”Sper să ne aducă și nouă”

FCSB dispută returul, joi, de la ora 21:30, cu Aberdeen, din manșa secundă a play-off-ului Europa League.

Darius Olaru a oferit mai multe declarații la conferința de presă premergătoare duelului. Unul dintre subiectele abordate a fost transferul lui Alexandru Băluță la Los Angeles FC.

Jucătorul l-a felicitat pe fostul său coleg și a ținut să îi transmită un mesaj amuzant.

”Am vorbit cu el, am văzut că are niște coechipieri foarte buni acolo, mă bucur pentru el. Sper că va avea reușite acolo și că își va face treaba foarte bine.

Când vine în România sper să ne aducă și nouă autografe de la ei (n.r. râde)”, a spus Darius Olaru.