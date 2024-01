Ce a spus Darius Olaru după ce a marcat o triplă pentru FCSB: ”Nu, nu cred că one-man show, a fost un joc de echipă!”

Echipa FCSB a învins UTA, pe Arena Națională, cu 4-0 (2-0), în ultimul meci din etapa a 22-a a Superligii.

Darius Olaru a realizat primul hat-trick al carierei în meciul FCSB – UTA 4-0.

La finalul meciului, Darius Olaru a oferit mai multe declarați.

”Nu, nu cred că one-man show, a fost un joc de echipă. Am arătat bine, clar meritam trei puncte. Da, deja am luat mingea, am dus-o în vestiar s-o semneze colegii. Mă bucur pentru acest hattrick și îmi doresc să nu fie ultimul.

Eram primul pe listă și am decis să-mi asum responsabilitatea și să execut penalty-ul. E un pic dificil pe vremea asta, am făcut ieri un antrenament pe sintetic și era mult mai bine acolo. Încercăm să ne adaptăm.

Cel mai tare am simțit frigul când am ieșit de la pauză. E foarte frig! Da, se poate spune că m-am încălzit cu golurile marcate. După părerea mea, am făcut și câțiva pasi greșiți campionatul acesta, putea fi mai mare diferența. Dar ne bucurăm că mărim diferența față de combatante”, a declarat Olaru.