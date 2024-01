Ce a spus Darius Olaru după ce a marcat o triplă pentru FCSB: ”Nu, nu cred că one-man show, a fost un joc de echipă!”

Echipa FCSB a învins UTA, pe Arena Națională, cu 4-0 (2-0), în ultimul meci din etapa a 22-a a Superligii.

Darius Olaru a realizat primul hat-trick al carierei în meciul FCSB – UTA 4-0.

La finalul meciului, Jucătorul de la UTA, Alexandru Benga, a oferit multe declarații.

”Am suferit o înfrângere usturătoare care ne arată încă odată că dacă nu tratezi serios detaliile poți să fii pedepsit. Cu tot respectul pentru FCSB, chiar dacă diferența de scor e mare, cred că meciul l-am pierdut noi. Au fost lucruri pe care noi nu le-am respectat, coroborat cu execuția de excepție a lui Olaru de la primul gol.

Am avut o ocazie foarte mare la începutul meciului, a fost un moment psihologic. Și la final de primă repriză am avut o ocazie mare. Cum am zis, micile detalii fac diferența și trebuie să fie concentrat 100% împotriva unor jucători cum sunt cei de la FCSB.

Ceea ce a făcut diferența a fost partea mentală. Reziliența, focusul la fiecare detaliu. Nu am reușit să profităm de ocaziile noastre bune. Dacă marcam la început, astfel se desfășura partida. Golul doi la fel, o deviere care l-a pus într-o situație bună. Micile detalii fac diferența”, a afirmat Benga de la UTA Arad.