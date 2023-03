Ce a spus Deian Sorescu despre Dinamo, după meciul FCSB-Sepsi

Deian Sorescu a fost integralist în meciul în care FCSB a învins-o pe Sepsi. În aceeași zi s-a disputat și meciul fostei sale echipe, Dinamo, în Liga 2. După egalul cu Poli Timișoara, „câinii” au reușit să se califice în play-off-ul ligii secunde.

„M-am uitat la meci (n.r. Dinamo – Poli Timișoara), au fost două echipe la care eu am jucat bine și mi-am făcut datoria. Și în Liga 2 e o luptă strânsă și frumoasă. Îmi pare rău pentru Chiajna, am niște prieteni acolo. Era frumos să revină și ei”, a spus Deian Sorescu.

În privința meciului actualei sale echipe cu Sepsi și a play-off-ului care urmează, Deian Sorescu a transmis că FCSB are șanse la titlu.

”Suntem organizați la fiecare meci, dar așa e în fotbal. Sunt ocazii, iar cei mai inspirați vor înscrie. Așa am fost noi azi și ne bucurăm că am luat cele trei puncte. Da, avem forță să luăm titlul. De asta am venit, ne dorim, dar trebuie să o luăm meci cu meci, asta e important.

Nu te constă nimic să fii optimist, nu? Da, așa e, nu s-a mai câștigat titlul de mulți ani, dar suntem o echipă tânără, de viitor și ne dorim să luptăm.

Chiar m-am uitat pe clasament și am discutat cu niște prieteni, e o luptă foarte strânsă. Dar e mai frumos așa, nu? Fiecare meci va fi ca o finală pentru noi, o luăm pas cu pas, iar primul meci îl avem weekendul viitor”, a transmis Deian Sorescu.