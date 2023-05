Ce a spus Denis Alibec după ce a fost eliminat cu Universitatea Craiova: ”Am fost un pic mai nervos!”

Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa. într-un meci al etapei a 8-a din play-off-ul Superligii.

Denis Alibec a fost eliminat, iar finalul meciului, atacantul lui Hagi și-a explicat gestul.

”În primul rând, îmi cer scuze suporterilor, staff-ului. Am vrut să-l împing, să fac fault, dar mi-a alunecat cotul în capul lui. Am vrut să-l împing, nu să-l lovesc. Dar, după cum se vede pe reluare, e clar cartonaș roșu. Chiar nu am cuvinte, nu știu. Mereu când sunt într-un moment bun, dau cu piciorul. Am încredere în colegii mei, cu siguranță vom fi campioni.

Am fost un pic mai nervos că am ratat penalty-ul, dar chiar nu am vrut să-l lovesc. Chiar nu mi-am dat seama, nu m-am gândit că l-am lovit așa de rău. Chiar nu a fost cu intenție. Am vrut să dau iar tare pe mijloc și i-am dat în picior. Asta e mai puțin important. Important e că nu am luat cele trei puncte.

Am încredere în colegii mei, îmi pare rău că nu pot fi alături de ei, dar voi fi cu sufletul. CFR este o echipă bună și sper să facă un rezultat mare. Cu siguranță este decisiv, dar suntem puternici, suntem o familie și suntem împreună până la final”, a spus Denis Alibec, la finalul partidei.