Ce a spus Dorinel Munteanu după ce a dat de pământ cu UTA: ”Au respectat ceea ce am discutat!”

Echipa Oţelul Galaţi a învins luni seara, în deplasare, scor 4-2, formaţia UTA Arad, în ultimul meci al etapei a 16-a din Superligă.

La finalul meciului, Dorinel Munteanu a oferit mai multe declarații.

Antrenorul de la Oțelul susține că își dorește să își atingă obiectivul.

”Au respectat ceea ce am discutat. Am avut un adversar dificil. Am deschis repede scorul. Puteam să mai marcăm un gol sau două. Sunt necăjit că am primit două goluri. Și ce dacă au avut posesie? N-au avut nicio ocazie. De ce vă miră? Eu v-am spus de jocul echipei.

Nu știu dacă trebuie să fie o mirare. Îmi doresc să îmi ating obiectivul. Vreau să câștigăm cât mai multe puncte. Obiectivul este play-offul. Ei nu au voie să vorbească despre el. Nu sunt mulțumit deloc. Nu este permis să fie relaxați. Chiar nu mi-a plăcut atitudinea unora care au intrat în repriza a doua”, a declarat Dorinel Munteanu, la finalul meciului.