Ce a spus Duckadam despre negocierile dintre FCSB și CSA Steaua: „FCSB va juca pe Ghencea până în toamnă!”

Negocierile dintre FCSB și CSA Steaua pentru stadionul Ghencea s-au finalizat, iar câștig de cauză au avut „Militarii”.

Trupa lui Becali va juca meciul cu Dinamo pe un alt stadion. Iată cum a comentat această decizie Helmut Duckadam, poreclit și „Eroul de la Sevilla”.

„FCSB va juca pe Ghencea până în toamnă!”

„Din punctul meu de vedere, e o mare prostie. Sunt ambiții aiurea! Eu cred că meciul (n.r. – FCSB – Dinamo) nu se va juca acolo, dar FCSB va juca pe Ghencea până în toamnă.

Mi se pare normal să joace și FCSB, și Farul Constanța, dacă va avea nevoie, în Ghencea. E un stadion care a fost făcut pentru fotbal, nu poți să-l ții doar pentru o echipă din Liga a 2-a.

N-au făcut cei de la Steaua stadionul din banii lor! Pretențiile astea din partea CSA-ului… încearcă să evite să joace FCSB-ul acolo, cel puțin cu Dinamo. Nu înțeleg de ce, nu văd rostul. Până la urmă, tot se va rezolva problema asta.

Dacă se va juca FCSB – Dinamo pe stadionul Steaua, nu voi merge la meci. Am fost o singură dată, la inaugurare, pe Ghencea. Am anumită vârstă și am o saturație legată de fotbal, prefer să urmăresc meciul la televizor. Nu mă fascinează să merg pe stadion”, a spus Helmut Duckadam, pentru ProSport.