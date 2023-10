Ce a spus Edi Iordănescu după egalul cu Belarus: ”Ăsta este fotbalul!”

Naţionala României a terminat la egalitate cu Belarus, scor 0-0, joi seară, pe stadionul Szusza Ferenc din Budapesta, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024.

După meci, Edi Iordănescu a tras mai multe concluzii.

Chiar dacă echipa noatră a pierdut două puncte importante, iar calculele calificării se schimbă, Edi Iordănescu a încercat să schimbe atmosfera.

”Eu am avertizat că va fi un joc greu. Sunt foarte supărat, dar la fel de încrezător, sunt convins că o vom scoate la capăt, chiar dacă trebuie să ne chinuim.

Ne-a lipsit gestionarea mai bună, cu mai multă inspirație și mai multă hotărâre a fazelor din treimea adversă. Nu am ce să-i reproșez echipei din punct de vedere al atitudinii. A fost un joc controlat de noi din toate punctele de vedere.

Ăsta este fotbalul. Au fost jocuri în care am creat mai puțin și am câștigat. Am adus multe mingi, am avut situații.

Putem să jucăm doar în 11. Toate schimbările noastre au fost ofensive.

Eu am spus asta de când am venit și o voi spune până când vom îndeplini obiectivul. Nu cred că o echipă neînvinsă nu se va califica”, a declarat Edi Iordănescu.