Ce a spus Elias Charalambous despre întoarcerea lui Florinel Coman la FCSB

Viitorul lui Florinel Coman la Al-Gharafa nu mai este sigur.

Gigi Becali a declarat că l-a contactat pe jucător pentru a se întoarce la FCSB.

Elias Charalambous a fost întrebat în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Rapid despre revenirea lui Coman, iar tehnicianul a precizat că nu știe dacă se va întoarce.

”Nu știu dacă se va întoarce, dar Florinel este un jucător pe care l-aș dori. Dacă există această șansă, atunci voi fi un antrenor fericit”, a spus Charalambous.