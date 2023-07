Ce a spus Elias Charalambous după amicalul FCSB-ului cu PAOK: ”Asta e cel mai important!”

Echipa FCSB a încheiat la egalitate, miercuri, meciul amical disputat în compania echipei greceşti PAOK Salonic, scor 1-1.

FCSB a deschis scorul în minutul 24, prin Florinel Coman, care a primit de la David Miculescu.

Grecii lui Răzvan Lucescu au egalat prin Gordeziani, în minutul 71, după gafa a lui Siyabonga Ngezana.

La finalul meciului, antrenorul celor de la FCSB a oferit mai multe declarații.

”Pentru mine cel mai important este că am stat 10 zile aici, am venit să pregătim echipa pentru noul sezon. Consider că am avut un cantonament foarte bun, din toate punctele de vedere. Suntem foarte fericiţi pentru tot ce s-a întâmplat.

În ceea ce priveşte rezultatele… tot timpul ne dorim să câştigăm, indiferent că sunt meciuri amicale. Cred că cel mai important e să obţinem victorii la începutul campionatului şi apoi în Europa.

Cel mai important e că jucătorii s-au pregătit foarte bine, au fost concentraţi şi mulţumim lui Dumnezeu că nu am avut accidentări. Este foarte important, într-un cantonament, să termini aşa cum trebuie.

În cele două meciuri amicale ne-am dorit să vedem câteva lucruri. Cu siguranţă am văzut lucruri care trebuiesc să fie îmbunătăţite înainte de startul Ligii 1 şi al preliminariilor Conference League. Ne arată ce trebuie să mai îmbunătăţim şi vom arăta o faţă mai bună în noul sezon.

Trebuie să lucrăm la detalii, asta e cel mai important. Jucătorii noi trebuie să înţeleagă filosofia echipei. După, cel mai important e ca fotbaliştii să îşi dorească să înveţe lucruri noi în fiecare zi”, a declarat , potrivit as.ro.