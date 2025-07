Ce a spus Elias Charalambous, după eșecul din Champions League: ”Nu am jucat bine, nu am făcut nimic!”

FCSB a pierdut surprinzător în Champions League

FCSB a pierdut, marți, contra echipei din Macedonia, Shkendija, scor 0-1.

Meciul a contat pentru prima manşă a turului doi preliminar din Champions League.

Returul va avea loc săptămâna viitoare, miercuri, pe 30 iulie.

La finalul meciului, Elias Charalambous a oferit mai multe declarații.

”Să fiu sincer, azi nu sunt multe de spus. Nu am jucat bine, nu am făcut nimic. De asta spun că nu e mare lucru de comentat: azi nu am fost pe teren. Târnovanu ne-a salvat pe final, puteau să marcheze mai multe goluri.

Săptămâna trecută am spus că ne-am revenit cu Petrolul, dar azi am făcut din nou un pas înapoi. Întotdeauna spun că trebuie să găsim un echilibru. Nu trebuie să vedem totul în negru, ci să analizăm ce putem îmbunătăți.

Încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, trebuie să ne revenim. Trebuie să întoarcem acest meci. Rămânem cu picioarele pe pământ când câștigăm, iar acum trebuie să găsim soluții.

Tănase a luat un cartonaș roșu, din păcate, dar trebuie să ne revenim. Dacă arbitrul l-a acordat, înseamnă că a fost meritat. Trebuie să ținem capul jos și să jucăm mai bine. Îmi pare rău pentru fanii care au venit azi, i-am făcut nefericiți”, a spus Elias Charalambous după meci.