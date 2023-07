Ce a spus Eugen Neagoe după victoria cu Dinamo: ”Nimeni nu a apreciat jocul nostru frumos din play-off!”

Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, în deplasare, formaţia Dinamo Bucureşti scor 2-0, în prima etapă a Superligii. Ahmed Bani a ratat un penalti pentru Dinamo în repriza secundă, la 0-1.

La finalul meciului, Eugen Neagoe a oferit mai multe declarații.

”E adevărat, am făcut o primă repriză modestă. Nu mă așteptam, dar chiar și așa am avut 3 ocazii mari de a marca. În repriza a doua, băieții au avut altă atitudine. Am discutat la pauză, și-au dat seama de greșeală, am marcat cele două goluri. Sunt mulțumit de rezultat, de atitudinea din repriza a doua, dar nu de joc și mai ales de prima repriză.

Nimeni nu a apreciat jocul nostru frumos din play-off când aveam posesie, ratam în continuu și îi zdrobeam pe adversari. Echipa mai valoroasă a câștigat azi, sunt 3 puncte foarte mari. Am pierdut locul 2 (n.r.- în sezonul trecut) după un singur meci, cel cu FCSB, am avut ocazii formidabile, bară, penalty ratat și am pierdut cu 1-2.

În această seară știu ce s-a întâmplat, am văzut meciul, o să analizăm și mergem mai departe. Un singur meci am jucat modest în play-off, cu Sepsi, în rest am dominat toate echipele, și pe FCSB, pe Farul, pe CFR. În această seară rămâne victoria. De la toți băieții aștept foarte mult. Ne-a felicitat pentru victorie și atât (n.r.- ce a spus Mihai Rotaru în vestiar). Nimic mai mult”, a declarat Eugen Neagoe.