Ce a spus Flavius Stoican după debutul pe banca celor de la CSM Reșița: „Pot spune că sunt mulțumit de rezultat!”

Flavius Stoican a devenit în această vară noul tehnician al celor de la CSM Reșița. Aceștia au remizat pe terenul celor de la FK Miercurea Ciuc (1-1).

După meci, Stoican a oferit o primă reacție. Iată ce a spus antrenorul român.

„Pot spune că sunt mulțumit de rezultat!”

„Clar este un rezultat bun acest 1-1, pe terenul unei echipe care are niște condiții extraordinare. Miercurea Ciuc, chiar dacă nu a început foarte bine campionatul, este o echipă bună. Una peste alta este un punct meritat obținut de echipa noastră și pot spune că sunt mulțumit de rezultat.

Dacă înainte de meci m-ar fi întrebat cineva dacă îmi convine un punct pe acest teren, cu siguranță aș fi spus da. Dar, după aspectul jocului dacă eram un pic mai atenți puteam să plecăm cu toate cele trei puncte. Spun asta bazându-mă pe faptul că în prima repriză am avut două situații mari de a marca.

A fost un echilibru în joc în prima repriză, iar în partea a doua a meciului am ratat o șansă mare, singuri cu portarul, și am fi putut noi să conducem. Dacă am fi înscris primii cred că le era greu adversarilor să revină.

La fel de adevărat este faptul că după ce am primit gol din acel penalty important este că am revenit și băieții nu au cedat. Pe finalul jocului am avut o situație prin Chera, iar dacă eram un pic mai inspirați puteam pleca cu toate cele trei puncte de la Miercurea Ciuc.

Una peste alta am obținut un punct muncit, de moral și sper să le dea încredere jucătorilor. Este clar că mai avem lucruri de pus la punct, dar importantă este atitudinea băieților, voința lor și tot ceea ce înseamnă muncă pentru a câștiga punct sau puncte”, a declarat Flavius Stoican, conform Caraș Online.