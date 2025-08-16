Ce a spus Florin Bratu, după meciul cu Steaua: ”Noi suntem echipa Ministerului și vrem să creștem jucători!”

CS Dinamo a remizat cu Steaua, scor 0-0.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 3 din Liga 2.

”Militarii” sunt pe locul 5, cu 7 puncte.

Dinamo ocupă locul 4, cu 11 puncte acumulate.

La finalul meciului, Florin Bratu a oferit mai multe declarații.

”Aș putea spune că e un rezultat bun, echitabil. Am întâlnit un adversar cu experiență în Liga 2. Am încercat să luptăm, am încercat să-i surprindem. La nivelul jocului de atac nu am reușit. Aș vrea să ținem mai mult de minge. Per total sunt mulțumit și ne menține în prima jumătate a clasamentului. Suntem conștienți că Liga 2 este complicată.

Spectacolul a lipsit, nu cred că a participat niciuna dintre echipe la spectacolul fotbalistic. CS Dinamo și-a urmărit interesul, acela de a câștigat punct sau puncte. Cred că acest derby vine datorită numelor pe care le purtăm. Noi respectăm echipa din Liga 1, care este principala sursă a numelui Dinamo. Noi suntem echipa Ministerului și vrem să creștem jucători. Eu iubesc fotbalul, am fost chemat aici. Avem numele Dinamo și îl respectăm”, a spus Florin Bratu.