Ce a spus Gabi Balint când a auzit că Becali se retrage: ”Se retrage când are procese cu CSA?”

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FCSB, în ultimul meci al etapei a cincea din play-off-ul Superligii.

Becali a fost foarte supărat după meci și a anunțat că se retrage.

Gabi Balint consideră că latifundiarul din Pipera nu are cum să se retragă în acest moment, mai ales că este implicat în procesele cu cei de la CSA Steaua.

”Nu are cum să se retragă în momentul ăsta. Ajungem și la vânzare. E în lupta pentru campionat, are șanse la campionat. Să vândă, ce? În momentul ăsta? Cine cumpără? Cine dă vreun ban pe FCSB în momentul ăsta, când FCSB are niște procese în care poate să piardă 30 și ceva de milioane? Se poate întâmpla, corect? Există o șansă să piardă.

În momentul ăsta, e greu să vină cineva și la Steaua, și la FCSB, cu procesele astea, care vor mai dura câțiva ani”, a declarat Gabi Balint, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

”Acum puțin timp, a spus că se pregătește pentru Liga Campionilor. Eu cred că vrea să atragă atenția, e o strategie nouă pe care a adoptat-o, ca toți cei implicați în fotbal să creadă că nu mai are nicio treabă, că s-a retras din toate lucrurile în care el era implicat acolo.

Și-a dat seama, probabil, că nu face schimbări bune ca antrenor și că trebuie să-i lase pe antrenori și pe ceilalți din conducere să conducă un club de fotbal. În momentul ăsta, șansele FCSB-ului să câștige campionatul s-au mărit”, a transmis Gabi Balint