Ce a spus Gabi Iancu după victoria cu Universitatea Craiova: ”Nu i-am lăsat să joace!”

Hermannstadt a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii.

După meci, Gabi Iancu a oferit mai multe declarații.

”Am făcut un meci foarte bun împotriva suporterilor noștri, nu i-am lăsat să joace și cred că am meritat. Mi-a lăsat foarte bine Baba mingea și cred că fundașul lor nu putea să vină în mine pentru că era Para (n.r.-colegul său, Daniel Paraschiv) în dreapta. Am așteptat, am găsit culoarul și am șutat. Cât de mică o fi greșeala adversarilor, trebuie să profităm de ea.

Suntem un grup foarte unit, avem un antrenor foarte bun care știe să facă atmosferă. Președinte, director sportiv de nota 10 și nu avem probleme financiare, iar liniștea se vede în cadrul echipei. Se vede play-off-ul. Suntem multe echipe care ne batem pe mai multe locuri, iar orice punct contează. Mai ales meciurile de acasă trebuie să le câștigăm, iar la final să fim în play-off și să facem figură frumoasă”, a declarat Gabi Iancu la finalul partidei.