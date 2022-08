Ce a spus Gabi Tamaș despre interesul celor două echipe din Bănie pentru el: „Îmi plac ambele Craiove. A lui Mihai Rotaru arată mult mai bine!”

Gabi Tamaș, fundașul central al celor de la Petrolul, a fost dorit atât de FCU Craiova cât și de CSU Craiova. Cea din urmă echipă l-a dorit pe fundaș doar pentru un meci (returul play-off-ului din Conference League).

Chestionat despre acest subiect, Tamaș a spus că nu cunoaște foarte multe, însă și-a exprimat admirația față de cele două formații din Bănie. De asemenea, a precizat și care este echipa spre care înclină mai mult.

„Arată mult mai bine!”

„Nu știu despre ce e vorba. Nu comentez. Trebuie să vorbiți cu cei de la Craiova, cu președintele de la Petrolul. Nu am citit ziarele, nu am vrut să le citesc încă. Am avut meci. O să le citesc acum în autocar. Eu cu domnul Mihai Rotaru am o relație de prietenie, așa cum am și cu Adrian Mititelu.

Doar cu oameni ca el se poate ajuta fotbalul. Mai mult nu mai spun. Îmi plac ambele Craiove. A lui Mihai Rotaru, cu Mirel Rădoi, arată mult mai bine. Eu am contract cu Petrolul și încerc să îl duc la bun sfârșit”, a declarat Gabi Tamaş, potrivit celor de la digisport.ro.