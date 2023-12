Ce a spus Gică Hagi după egalul cu UTA: ”Trebuie să schimbi vitezele, să le ai pe toate patru!”

UTA Arad a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, sâmbătă, în compania echipei Farul Constanţa, în etapa a XX-a a Superligii.

După meci, Gică Hagi a oferit mai multe declarații.

El susține că Farul luptă pentru a intra în play-off.

”Ca să câștigi un meci, trebuie să marchezi. Trebuie să schimbi vitezele, să le ai pe toate patru. Dacă le ai pe primele două, e greu. Astăzi, nu am fost proaspeți. Am avut puține oportunități. A fost penalty clar în prima repriză. A fost atingere 100%.

Nu am fost noi, dar am încercat să câștigăm pe un teren neutru. Știam că întâlnim o echipă puternică. Nu înțeleg de ce nu am fost proaspeți. Poate din cauza drumului, am făcut două zile, am dormit pe unde am putut. Ar trebui să găsesc un răspuns în zilele următoare.

(n.r. faza cu Larie) Dacă ăla e de cartonaș galben… Probabil arbitrii știu care sunt jucătorii care au cartonașe, ei oricum fac ședințe înainte. Dacă ăla e cartonaș, la mijlocul terenului, asta e. Trebuie să găsim opțiuni și să câștigăm cu Rapid acasă. Ne luptăm să intrăm în play-off, dar vom vedea dacă avem forță să fim acolo”, a spus Gică Hagi.