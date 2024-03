Ce a spus Gigi Becali despre Marius Ștefănescu: „Am avut o convenție și am făcut o afacere mare!”

FCSB s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Sepsi OSK, care nu a putut beneficia de serviciile lui Marius Ștefănescu. De acest aspect s-a legat și Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului.

Oficialul giuleștenilor afirmase înaintea meciului faptul că formația din Covasna „le va da meciul” celor de la FCSB. Gigi Becali, finanțatorul „roș-albaștrilor”, a glumit a doua zi pe seama acestui scenariu.

„Am avut o convenție și am făcut o afacere mare!”

„Nu știu eu ce-s astea. Nu ajunge și gata. Nu ajunge că nu-l iau eu. Noi avem contract cu ei că el n-are voie să joace cu noi niciodată, avem convenție semnată. Am semnat, am avut o convenție și am făcut o afacere mare.

De mine n-are voie să spună nimeni niciodată, că eu nu fac blaturi, că nu sunt hoț. Și dacă vrei să-mi dai, nu vreau să iau, că nu sunt hoț”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.