Ce a spus Gigi Becali după ce Farul va juca cu Sheriff Tiraspol: Știi ce sunt curios?”

Farul Constanța va juca în preliminariile Champions League cu Sheriff Tiraspol.

Echipa lui Hagi va juca cu șansa a doua, Sheriff fiind o echipa care în ultimii ani a jucat în grupele competițiilor europene.

Înainte de meci, Gigi Becali a vorbit despre meciul Farului.

„Știi ce sunt curios? Să vedem Hagi care, normal, e cel mai bun antrenor român… La ora asta nu poate să se compare cu nimeni. Să vedem ce joacă în Europa. Să vedem. Atât! Eu sunt curios dacă el, Gică, poate să facă față și în Europa.

Și înseamnă, atunci, că ducem lipsă de antrenori dacă Gică face față. Dacă nici Gică nu face față în Europa, înseamnă că noi nu avem fotbal.

Putem să avem și antrenori și… Înseamnă că nu avem noi jucători de valoare. Nu avem ambiție, bărbăție, să îi vezi să joace rapid, să aibă forță.

Are greu și cu ăia (n.r. Sheriff Tiraspol), și cu ăia (n.r. Maccabi Haifa, în cazul în care trece de Hamrun Spartans), că Sheriff Tiraspol am înțeles că are echipă bună.

Deci ți-am spus, sunt foarte curios ce face Gică acolo, că nu știu. Ar fi ca un etalon pentru ce se întâmplă în fotbalul românesc. N-avem jucători sau nu avem antrenori? Că antrenor Gică e deja”, a spus Becali, conform Prosport.