Ce a spus Hagi după meciul de infarct cu Urartu: „I-am avertizat pe jucători să fie foarte atenți!”

Farul Constanța s-a calificat în turul 3 din Conference League. Dobrogenii au fost conduși de Urartu în deplasare (0-2), însă trupa lui Hagi a avut puterea de a întoarce rezultatul.

„Regele” a oferit o primă reacție după meciul nebun cu azerii. Iată ce a spus.

„I-am avertizat pe jucători să fie foarte atenți!”

„Mulțumesc gazdelor pentru ospitalitate. Cred că Urartu și Farul au stiluri similare de joc.

Ne-am revenit după pauză, am jucat mai bine în repriza a doua. Ne-am revenit mai ales din punct de vedere mental. I-am avertizat pe jucători să fie foarte atenți pe faza defensivă, dar din păcate am suferit și azi. Asta este, cel mai important lucru este că am reușit să ne calificăm în turul următor”, a declarat Gheorghe Hagi, conform presei din Armenia.