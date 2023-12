Ce a spus Hagi după victoria cu Petrolul: ”Am confirmat că suntem o echipă bună!”

Echipa Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii. Este prima victorie pe teren propriu a constănţenilor după opt etape.

După meci, Gică Hagi a oferit mai multe declarații.

”O victorie meritată, muncită, am muncit, ne-am pregătit. Știam că sunt într-un moment foarte bun, o echipă experimentată. Știam că echipa are calitate, e bine că am marcat, dar nu îmi convine că am luat gol.

Am confirmat că suntem o echipă bună. Câte zile am la dispoziție le zic că atacantul trebuie să marcheze, noi jucăm pentru ei, să le ducem mingi, ei trebuie să marcheze. Trebuie să marcăm cât putem, pentru că e foarte echilibrat campionatul.

Echipa luptă, băieții sunt concentrați, dau maximum. Vor fi meciuri grele, dificile, dar nimic nu e imposibil. Am arătat că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal.

200 la sută lupta pentru play-off va fi până în ultma etapă. Echipele sunt echilibrate, sunt momente și momente. Asta e cea mai mare greșeală, să vorbim cu 4-5 luni înainte de ceea ce se va întâmpla. E bine să nu vorbim. Acum e un moment greu al nostru, ne așteptam la mai mult în plan defensiv, dar sperăm să reglăm lucrurile.

La mine contează cât marchez, dar trebuie să avem un echilibru mult mai mare, nu suntem în cel mai bun moment al nostru cum eram anul trecut, când eram într-o formă foarte bună. Acum trebuie să fim echilibrați, să facem ambele faze foarte bine, să atacăm.

Jucătorul nu trebuie să aibă emoții, noi putem avea, suntem ca orice suporter. Când bați, nu le ai. Budescu nu are emoții, e rece. El și Larie sunt cei mai buni executanți ai noștri”, a declarat Gică Hagi la finalul partidei.