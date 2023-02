Ce a spus Ilie Dumitrescu despre eliminarea CFR-ului din Conference League: „Mi-a plăcut foarte mult cum a arătat echipa!”

CFR Cluj a părăsit Conference League după ce au fost eliminați de Lazio (0-0-/ 0-1). Ilie Dumitrescu, analistul TV, a comentat prestația ardelenilor.

Mai exact, fostul internațional român a fost încântat de tactica lui Dan Petrescu. Iată ce a spus Ilie Dumitrescu.

„Mi-a plăcut foarte mult cum a arătat echipa!”

„Mie mi-a plăcut foarte mult cum a arătat CFR, la modul că a pus probleme pe faza ofensivă. Sistemul ăsta 4-4-2 a reușit să pună presiune pe adversr cu cele două vârfuri. S-a evitat jocul direct, am câștigat foarte mult pe mingea a doua. A fost și o ocazie importantă a lui Krasniqi în prima repriză. Acolo cred că a fost un moment în care cred că puteam fructifica și să dăm consistență la acea fază. Krasniqi n-a interpretat rău faza, dar când îți pui mingea pe piciorul mai puțin bun… asta a făcut ca mingea să se ducă pe lângă poartă. A mai fost o situație cu Kolinger. Am fost în joc și am avut și o organizare bună de joc. Am pus probleme.

L-au avut pe Felipe Anderson, pe Immobile, pe Luis Alberto. Echipa noastră a reușit să-i blocheze foarte bine, trei jucători supervaloroși. A mai fost o reacție foarte ună a lui Sarri, îl scoate pe Luis Alberto și îl bagă pe Cataldi la mijloc. Acolo a fost o mutare inteligentă. Apoi vine și eliminarea lui Muhar, când nu mai aveam multe speranțe. Ei au reușit doar printr-un contraatac al lui Immobile, cu Scuffet, când a scos-o de peste tot”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru Digisport.