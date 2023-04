Ce a spus Inzaghi după ce a ajuns cu Inter în semifinala Champions League: ”Era un vis, dar am reuşit!”

Inter Milano s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a câştigat dubla manşă cu Benfica Lisabona, scor 2-0 în tur şi scor 3-3 în retur.

După meci, Simone Inzaghi a oferit mai multe declarații.

“Fericirea este mare. Este o seară importantă pentru toată familia Inter. Am făcut un meci mare şi am meritat calificarea, după 180 de minute cu o echipă de top. Merităm această semifinală. Era un vis, dar acum am reuşit şi vom da tot ce putem mai bine”, a spus Inzaghi.