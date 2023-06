Ce a spus Ionuț Lupescu despre noua conducere a lui Dinamo: „Aici lucrurile sunt foarte îndoielnice!”

„Am fost puţin mâhnit de ce se întâmplă pe acolo şi m-am retras. Cu Dinamo, sigur că acum suntem fericiţi că am promovat. A fost o anumită euforie şi cred că a fost important. Când am început campionatul în Liga 2 nu credeam că terminăm campionatul. Este meritul lui Burcă şi al jucătorilor. Acum ne preocupăm după ce vedem ce se întâmplă în societatea nou creaută. Nu ştiu cât de bine este, nu ştiu cât de bine intenţionaţi sunt oamenii care au venit, dacă fac numai speculă. Marea majoritatea a dinamoviştilor suntem cu inima mai împăcată pentru că nu ştim ce se întâmplă cu societatea.