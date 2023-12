Ce a spus Ivaylo Petev după înfrângerea Craiovei: ”Era mai echitabil un egal!”

Hermannstadt a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii.

După meci, antrenorul Craiovei a oferit mai multe declarații.

”Am fost naivi și am pierdut acest meci. Am pierdut jucătorii din marcaj și astfel au marcat. Era mai echitabil un egal, au fost ocazii de o parte și de cealaltă. Trebuie să vedem unde am greșit și să pregătim echipa pentru meciul viitor, doar la asta ne gândim.

Chiar dacă ne lipsesc unul, doi sau trei jucători trebuie să ne întoarcem mai puternici pentru a rezolva această situație. Trebuie să mai văd meciul cel puțin încă o dată, apoi voi vedea ce măsuri o să iau. Trebuie să minimizăm orice greșeală pentru a ne lupta la campionat, trebuie să nu mai lăsăm loc greșelilor”, a declarat Ivaylo Petev.