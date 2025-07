Ce a spus Jean Vlădoiu, după ce Slobozia a demolat-o pe Csikszereda: ”Când ne vom întoarce acasă vom fi mai puternici!”

Unirea Slobozia a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 6-1 (2-1), echipa FK Csikszereda, în etapa a doua a Superligii.

Jucătorii care au înscris cele șase goluri pentru Slobozia au fost Purece (34, penalti), Aganovic (45+8, 72), Dulcea (55), Rotund (86) şi Said (90), iar pentru K Csikszereda a înscris Dolny (21-penalty).

De asemenea, Palmeş a fost scris de pe teren, după faultul asupra lui Afalna, iar Csikszereda a jucat în inferioritate numerică din minutul 33.

După meci, Jean Vlădoiu, antrenorul din acte al Sloboziei, a oferit mai multe declarații.

“Nu cred că am mai trăit astfel de momente frumoase. Nici nu am antrenat foarte mult. Mă bucur, eu am avut încredere în acest proiect încă de când am plecat la drum cu Andrei, cunoscându-l foarte bine, cât de ambiţios este, cât de bine pregătit este. Ce a realizat el cu mine la Piteşti a fost ceva fantastic, într-un timp atât de scurt. Mă bucur că îl pot susţine în momentul acesta.

Am câştigat cu 6-1, rezultat surprinzător pentru unii, pentru mine nu. Ştim ce valoare are lotul, ne bazăm pe unitatea grupului, felul în care ne-a strâns Andrei în jurul lui. Oameni cu caractere frumoase, jucători ambiţioşi, care în această seară au arătat doar o parte din ceea ce pot.

Am văzut cum suntem catalogaţi, din păcate. Suntem văzuţi ca o echipă mică, cu un buget mic, care nu prea are şanse în Liga 1. Tocmai asta cred că ne motivează şi mai mult. Eu, alături de Andrei şi de staff-ul senzaţional pe care îl avem, le transmitem jucătorilor acest lucru: ‘Să-i lăsăm să ne desconsidere şi noi să ne facem treaba, să le demonstrăm pe teren că avem un grup unit şi rezultatele vorbesc’.

Când ne vom întoarce acasă vom fi mai puternici, pe un gazon mai bun. Toţi adversarii contestă acest teren, dar şi noi am jucat pe acelaşi teren. Noi suntem chiriaşi, plătim bani foarte mulţi pentru acest teren. Ne-am dori din tot sufletul în noiembrie să ne întoarcem acasă, acolo unde avem un teren senzaţional. Sau, cel puţin, aşa ni s-a promis. Scăpăm şi de aceste contestaţii, că nu e teren, că brazdele sunt puse greşit. Nu avem nicio treabă, nu noi ne ocupăm efectiv, suntem chiriaşi. Şi ne cerem scuze”, a spus Jean Vlădoiu, la conferinţa de presă.