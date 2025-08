Ce a spus Jean Vlădoiu, după egalul cu Oțelul: ”Dacă ne-am fi controlat emoțiile din ultimele minute, am fi marcat!”

Unirea Slobozia și Oțelul Galați au remizat, scor 0-0, în penultimul meci al etapei a 4-a din SuperLiga României.

La finalul meciului, Jean Vlădoiu a oferit mai multe declarații.

„Ne-am fi dorit să câștigăm, a fost un meci greu. Eu cred că băieții au dat totul. Ne-am creat multe ocazii și chiar puteam să marcăm. E bine și că nu am primit gol. Trebuie să ne bucurăm de acest punct, suntem o echipă în reconstrucție. Aveam emoții puține pentru băieți, știu cât de mult muncesc. Din toamnă vom fi mai puternici, când revenim acasă.

Dacă ne-am fi controlat emoțiile din ultimele minute am fi marcat. Eu îi văd pe băieți la antrenament și știu ce pot. Suntem la început de drum, am întâlnit echipe bine organizate. Andrei are nevoie de rezultate. Tatăl lui a condus fotbalul din Slobozia zeci de ani, este foarte respectat. Nu există avantaj pentru noi cu FCSB. Poate alinia două echipe puternice meci de meci.

Trec printr-o perioadă mai slabă, dar se vor pregăti. De mâine ne pregătim și noi. Noi trebuie să fim realiști, suntem pe drumul cel bun, dar mai avem mult de muncă. Ca să vină rezultatele trebuie să ne autodepășim”, a declarat Jean Vlădoiu, la finalul partidei cu Oțelul Galați.