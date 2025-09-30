Ce a spus Klopp atunci când a fost întrebat dacă va reveni pe banca unei echipe

Klopp a plecat în 2024 de la Liverpool, iar de atunci nu a mai stat pe bancă.

Fostul campion din Bundesliga și Premier League este directorul pe fotbal în cadrul grupului Red Bull, care controlează echipe precum RB Salzburg, RB Leipzig și New York Red Bull și spune că nu se mai vede antrenând.

„Nu mai vreau să lucrez ca antrenor. Cred că nu voi mai fi antrenor. Dar nu știi niciodată. Am 58 de ani.

Dacă aș începe din nou la 65, oamenii ar spune: «Dar ai declarat că nu vei mai face asta niciodată!». Așa cred acum. 100%. Nu-mi lipsește nimic”, a declarat Klopp pentru The Athletic.