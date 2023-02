Ce a spus Laszlo Balint după victoria în fața celor de la FC Botoșani: „Lupta asta este foarte dură și se va da până în ultima etapă!”

UTA Arad a reușit o victorie importantă contra celor de la FC Botoșani (3-1). Laszlo Balint, tehnicianul arădenilor, a reacționat la finalul meciului.

Mai exact, Balint și-a felicitat elevii pentru prestația din meciul cu echipa moldavă, însă a subliniat că mai au mult până să se salveze de la retrogradare.

„Lupta asta este foarte dură și se va da până în ultima etapă!”

„Felicit băieții, a fost un meci reușit din multe puncte de vedere. A fost o perioadă foarte grea, puțină lume știe prin ce a trecut această echipă în ultimele săptămâni.

Am fost greu încercați, din multe puncte de vedere, dar asta, pentru mine, este principala mulțumire, că nu ne-am pierdut spiritul, am rămas încrezători, optimiști că putem să redresăm cumva lucrurile.

E adevărat, nu mișcăm clasamentul cu această victorie, dar e o victorie de care aveam extraordinar de mare nevoie și a venit ca o consecință a jocului bun, atât tehnico-tactic, cât mai ales al spiritului pe care l-au arătat, pe un teren greu, pe care, în multe zone, efectiv nu puteai să-ți ții echilibrul.

Au fost momente când am suferit, am fost obligat să fac câteva schimbări forțate de problemele medicale. Una peste alta, o victorie care ne lasă să respirăm un pic, dar practic nu am rezolvat nimic

Respirăm, avem încredere în ce putem să facem, am arătat astăzi că echipa joacă, e capabilă de un fotbal și eficient, chiar dacă uneori a părut că ne lipsește această eficiență și o să o savurăm în aceste ore.

De mâine, e clar că trebuie să ne gândim la următorul meci, pentru că lupta asta este foarte dură și se va da până în ultima etapă”, a spus Laszlo Balint, după victoria cu FC Botoșani.