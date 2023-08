Ce a spus Laurențiu Reghecampf după ce Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în clasament: ”Trebuie să dovedească și pe teren”

Echipa Universitatea Craiova a învins vineri, pe teren propriu, formaţia UTA Arad, scor 3-0, într-un meci din etapa a şasea a Superligii. Craiovenii au trecut pe primul loc în clasament.

La finalul meciului, Laurențiu Reghecampf a declarat că nu a fost deloc mulțumit de meci.

”A fost un meci greu, căldură foarte mare. Avem probleme în anumite momente ale jocului, le-am dat posibilitatea, mai ales în prima repriză, pe erori personale, să ajungă la poartă foarte ușor. Avem destulă experiență și avem jucători care pot citi jocul foarte bine, azi nu a fost cazul, am jucat foarte prost în prima repriză. OK, am marcat un gol, dar nu mi-a plăcut, aștept cu totul altceva, mai multă putere de reacție, agresivitate, trebuie să ne mișcăm mai repede, mai mult. Sunt lucruri pe care le știm, le vedem etapă de etapă și să încercăm să le facem mai bine.

Eu nu vorbesc de pregătirea fizică a jucătorilor sau problemele pe care le avem în anumite momente, am spus doar că avem momente în care trebuie să ne comportăm mult mai bine, să profităm mai mult de valoarea jucătorilor din față, lucrul ăsta trebuie să se vadă la fiecare fază, doresc să ajungem la un nivel în care să fim periculoși la fiecare fază.

Eu întotdeauna în discuțiile cu jucătorii le spun că au valoare, dar trebuie să dovedească și pe teren, la antrenamente să iasă din zona de confort, să facem altceva decât s-a făcut în trecut. Au mai multă experiență, sunt jucători care joacă împreună de câțiva ani, cred că ne-ar mai trebui 1-2 jucători pe anumite poziții în cazul în care ar mai exista accidentări. Nu știu dacă mai vin, discutăm, pe anumite poziții unde avem nevoie, până când se termină perioada de transfer putem vedea.

La pauza meciului încerc să mobilizez echipa, să spun ce e de făcut în a doua repriză, nu le spun despre ce s-a întâmplat în prima repriză, știu și ei ce erori au făcut. Indiferent de condițiile în care se va juca meciul cu Farul, va fi un meci dificil”, a declarat la finalul meciului.