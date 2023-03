Ce a spus Leo Strizu despre Deian Sorescu înaintea partidei FCSB – Petrolul

Meciul dintre FCSB și Petrolul, din etapa a 28-a a Superligii, se va juca joi, de la ora 20:00.

Deian Sorescu, care a fost împrumutat de la Rakow, a jucat până acum doar pe postul de fundaș central lateral.

Leo Strizu, antrenorul din acte al roș-albaștrilor, a susținut o conferință de presă premergătoare meciului de joi. El a spus că Sorescu are calitățile necesare postului de fundaș dreapta.

„E normal ca de la joc la joc Deian a prins mai mult curaj, are realizări. Dacă m-ați întrebat dacă poate să evolueze pe postul de mijlocaș dreapta, părearea mea e că el este pentru fundaș dreapta”, a declarat Leo Strizu.

„Am vorbit cu ‘Pinti’ și i-am zis că voi da 100%, voi juca în continuare pe orice poziție voi fi folosit și voi încerca să dau 100%. În play-off echipele vor arăta altfel, punctele se înjumătățesc, va fi o luptă frumoasă. Nu am simțit deloc că am făcut pasul în spate, la gol nici nu am știu ce s-a întâmplat.

Dar sunt bucuros că am reușit să luăm cele trei puncte. Încredere am de fiecare dată, cu siguranță că orice reușită de ajută să fii mai încrezător”, a spus Sorescu, la finele meciului cu FC Argeș, care a avut loc în etapa a 27-a.