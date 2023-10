Ce a spus Lionel Messi despre un eventual împrumut la Al Hilal: ”Este regretabil”

Inter Miami nu a reușit să califice play-off-ul din MLS, iar presa internațională a scris că Lionel Messi va pleca sub formă de împrumut la o altă echipă.

Clubul unde s-a vehiculat că ar putea să fie împrumutat timp de 6 luni starul argentinian este Al Hilal.

Messi a fost întrebat despre aceste zvonuri și a oferit un răspuns scurt și la obiect.

”Nu!”, a fost răspunsul clar dat de Lionel Messi, conform ESPN.

”Este regretabil că nu ne-am calificat. Am fost foarte aproape. Eu am pierdut ultimele meciuri, am avut și foarte mulți accidentați.

Luna iulie a fost foarte dificilă pentru noi, am jucat din trei în trei zile, am călătorit foarte mult, dar am câștigat o competiție, lucru foarte important pentru club și pentru ce urmează în sezonul următor”, a mai spus Messi după victoria obținută de Argentina în fața reprezentativei din Peru.

”Mă voi antrena, voi juca la următorul meci contra lui Charlotte FC și voi încerca să vin la echipa națională în luna noiembrie în cea mai bună formă.

Apoi, mă voi bucura de vacanță în Argentina. Este pentru prima dată când voi avea mai multe zile libere în decembrie, voi petrece sărbătorile în liniște cu apropiații mei. În ianuarie, voi reveni pentru cantonament”, a mai spus Messi.