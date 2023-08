Ce a spus Liviu Ciobotariu după remiza din Conference League: ”Un rezultat care ne dă speranţe pentru retur!”

Echipa Sepsi OSK a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, meciul cu echipa kazahă Aktobe, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.

Sepsi a controlat prima repriza și chiar a fost aproape să marcheze.

Totuși, echipa lui Liviu Ciobotariu a primit gol în minutul 65, după ce Santana a trimis mingea în poartă.

Covăsnenii au egalat în minutul 89, prin Varga.

Returul va avea loc joi, 17 august.

La finalul meciului, Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații.

“O primă repriză modestă, am construit lent, nu am avut susţinere ofensiv, am stat foarte jos. A doua repriză mult mai bună din partea noastră. Am primit gol din fază fixă. Îi felicit pe jucători pentru modul în care au crezut în rezultat. Un rezultat care ne dă speranţe pentru retur. Până la urmă ok, am întâlnit o echipă solidă. Eu le-am cerut jucătorilor să fie prudenţi în prima repriză”, a spus Ciobotariu.