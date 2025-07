Ce a spus Louis Munteanu, după ce a marcat cu Paksi

CFR Cluj a reușit să o învingă pe Paksi, după egalul din tur.

Ardelenii merg mai departe în preliminariile din Europa League.

După meci, Louis Munteanu a oferit mai multe declarații.

”Mă bucur că am revenit in mare stil, mă bucur pentru victoria echipei, pentru cele trei goluri marcate şi, cel mai important, cum îi place şi lui mister, pentru că nu am primit. Am fost echipa mai bună şi urmează acum un meci mai greu.

Dacă voi pleca? Trebuie să îl întrebaţi pe patron. Până nu e ceva concret nu mă intereseaza vorbele. Am fost în urma cu pregătirea, sunt bine acum, am revenit. Eu sper să ajut băieţii, mă simt bine aici, am fost apreciat de când am venit, de fani, de echipa de conducere. Sunt fericit aici”, a declarat Louis Munteanu.