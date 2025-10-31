Ce a spus Luciano Spalletti despre câștigarea titlului, după ce a preluat Juventus

Noul antrenor al lui Juventus Torino, Luciano Spalletti, consideră că echipa sa, aflată în prezent pe locul 7 în Serie A, este capabilă să țintească titlul, a declarat el vineri în timpul prezentării sale oficiale, relatează AFP.

„Putem pune unele lucruri la loc, dar ceilalți se mișcă repede”, a recunoscut tehnicianul

‘Bineînțeles că sper că această echipă poate fi în continuare implicată în cursa pentru titlu. Așa cum am discutat cu jucătorii joi, trebuie să țintim spre vârf’, a declarat Spalletti a doua zi după numirea sa ca antrenor al lui Juventus până la sfârșitul sezonului.

‘Și vârful este Scudetto. Doar nouă meciuri s-au jucat, mai sunt 29 de jucat, sunt multe meciuri și am văzut multe în cei mai bine de 30 de ani de carieră ai mei’, a continuat el.

‘Dacă nu aș fi crezut în această echipă, în potențialul ei în ciuda momentelor dificile, de ce aș fi acceptat să semnez un contract pe opt luni? Cred că putem face o treabă bună, totul se reduce la disponibilitate, voință și autodisciplină’, a subliniat Spalletti, care a câștigat două ediții ale Cupei Italiei cu AS Roma și titlul de campion al Italiei în 2023 cu Napoli.

‘Într-un club ca acesta, ambițiile sunt evident mari, trebuie să joci în Liga Campionilor. Putem pune unele lucruri la loc, dar ceilalți se mișcă repede’, a remarcat el.

La cinci luni după ce a fost demis din funcția de selecționer al naționalei Italiei, tehnicianul toscan în vârstă de 66 de ani are contract cu Juventus până în iunie 2026.

‘Există o opțiune pentru un sezon suplimentar, pentru 2026-27, nimic automat, depinde de cum se desfășoară colaborarea noastră’, a declarat directorul general al ‘Bătrânei Doamne’, Damien Comolli.

Spalletti, care va debuta sâmbătă împotriva lui Cremonese, i-a adus un omagiu predecesorului său, Igor Tudor, ce a fost demis luni la șapte luni de la sosirea sa.

‘Sunt sigur că preiau o echipă solidă mental și bine antrenată’, a subliniat el.

Chiar dacă perioada sa de transferuri din vară, cu 130 de milioane de euro cheltuiți pentru a aduce jucători ca Edon Zhegrova, Lois Openda și Jonathan David, este criticată de fani și de mulți observatori, directorul general al lui Juventus ‘rămâne foarte relaxat și încrezător’.

‘Știm că am adus jucători foarte buni, dar unii au nevoie de timp’, a subliniat Comolli, care a asigurat că ‘nu a vorbit despre întărirea echipei’ cu noul său antrenor.