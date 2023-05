Ce a spus Marcel Pușcaș despre conflictul său recent cu Sorin Cârțu: „M-am potolit pentru că e suficient!”

Marcel Pușcaș, președintele celor de la FCU Craiova, și Sorin Cârțu, omologul său de la CSU Craiova, s-au aflat recent într-un conflict pe seama istoriei echipei din Bănie.

Se pare că oficialul echipei lui Mititelu a venit cu o nouă replică. Concret, Marcel Pușcaș a precizat că nu vrea să continue conflictul cu Cârțu. Iată ce a spus.

„M-am potolit pentru că e suficient!”

„N-am fumat nicio pipă a păcii, chiar nu știu ce s-a întâmplat. M-am potolit pentru că e suficient. Nu mi-a făcut o mare plăcere, dar n-am avut încontro. Nu am făcut altceva decât să replic. Eu nu am dat nume. Eu am spus doar atât, referitor la acea serbare a unei înfrângeri, totuși, cu Benfica. Practic avem noi, românii, o aplecare spre a serba înfrângerile.

Ai pierdut meciul cu Benfica, a fost pierdută, au câștigat. De ce nu serbezi victoria cu Bordeaux? Asta înseamnă că suntem foarte săraci în performanțe. Ce să facă englezii sau spaniolii, care au câștigat zeci de Cupe ale Campionilor? Ar trebui să serbeze fiecare semifinală de Europa League, Conference League și Champions League, iar tot fotbalul ar fi o sărbătoare.

Eu nu m-am legat de niciun component al Craiovei Maxima pentru că am avut întotdeauana decența să nu mă iau de foștii colegi niciodată. Poate doar dacă sari decisiv calul, dar pe foștii colegii, cu care am mâcat o păine sau contra cărora am jucat, nu, deși poate de multe ori aș fi avut motive, dar am tăcut din gură”, a spus Marcel Pușcaș, pentru Superfanii.