Ce a spus Mario Camora după partida cu Rapid: ”Trebuia să schimbăm ceva!”

Rapid – CFR, s-a terminat la egalitate, scor 0-0, rezultat înregistrat în Cupa României.

CFR s-a calificat în sferturi, de pe locul 2 în grupa B, cu 5 puncte. Rapid a terminat pe locul al treilea, cu 5 puncte.

După meci, Mario Camora a oferit mai multe declarații.

”Ştiam dinainte că va fi un meci foarte greu. Un adevărat derby, asta s-a întâmplat pe teren. Un meci cu mare intensitate, păcat pentru suporteri că nu s-a dat gol, dar a fost un meci frumos.

Pe final ştiam rezultatele din celelalte meciuri, din moment ce „Mister” a băgat 5 fundaşi, ştiam că un egal era suficient. Am venit aici cu obiectivul victoriei, dar pe final echipa a fost compactă, agresivă. Am jucat foarte bine şi rezervele au intrat foarte bine în meci.

Am făcut un meci foarte bun, exact la fel ca cel de la Craiova, dar, din păcate, acolo am pierdut. Trebuia să schimbăm ceva, trebuia să dăm fiecare mai mult. Astăzi trebuia să arătăm agresivitate şi asta am făcut. Toată lumea a fost conectată astăzi, sperăm să facem un rezultat bun şi cu FCSB, să ne apropiem de ei”, a spus Camora, după meci.