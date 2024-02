Ce a spus Marius Măldărășanu după ce a pierdut cele 3 puncte la ultima faza a meciului: ”Fotbalul ne-a pedepsit!”

FC Hermannstadt a încheiat la egalitate, luni, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Voluntari, în etapa a XXIV-a a Superligii.

După meci, Marius Măldărășanu a oferit mai multe declarații.

El susține că echipa lui nu a profitat când a trebuit.

„Am făcut o greșeală mare în final și am pierdut două puncte. Din păcate, este aceeași greșeală ca la Galați. Avem 5 jucători pe linia de fund, minge aruncată și noi facem penalty. Nu am ce să le reproșez jucătorilor și cât timp voi fi aici nu o să le spun nimic legat de asta.

Am văzut că sunt jucători tineri, dar de la noi tot Sota, tot Paraschiv aleargă. La Voluntari e Nemec, care la 38 de ani aleargă foarte mult. Consider că puteam avea mai multe puncte, dar am avut multe ratări.

Nu am profitat și fotbalul ne-a pedepsit. Mergem mai departe, nu avem ce să facem. Pretențiile au crescut datorită jucătorilor noștri, care au avut evoluții bune”, a spus Măldărășanu.