Ce a spus Marius Niculae despre Cătălin Cîrjan: „El s-a gândit doar la el, să-i fie bine lui, aici este echipa națională!”

Marius Niculae, managerul loturilor de tineret ale României, a vorbit recent despre Cătălin Cîrjan, jucătorul celor de la Arsenal.

Mai exact, fotbalistul s-a plâns că nu a fost covocat nici la U21, dar nici la U20. Iată cum a comentat Marius Niculae situația lui Cîrjan.

„El s-a gândit doar la el, să-i fie bine lui, aici este echipa națională!”

„Cred că impresarul lui a spus că o să apară după meciurile acestea. Eu am fost la Arsenal, am văzut un antrenament, am văzut un meci, am discutat cu el și cu tatăl lui, am discutat cu cei de la Arsenal. Probabil că s-a grăbit când a declarat lucrurile astea.

El a avut o convocare, atunci în luna noiembrie. Veneau două meciuri cu echipe de club din România, cu Steaua și cu FC Argeș, a zis că vrea să rămână pentru că venea după o accidentare. El s-a gândit doar la el, să-i fie bine lui, aici este echipa națională”, a declarat Marius Niculae, pentru Digi Sport.