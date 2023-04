Ce a spus Marius Șumudică despre întoarcerea la Rapid: ”Nu vreau!”

Marius Șumudică antrenează în prezent în Arabia Saudită.

El a recunoscut în trecut că i-ar plăcea să se întoarcă cândva la Rapid.

Totuși, în prezent, antrenorul nu vrea să audă de acest lucru.

”Este un subiect închis pentru mine, despre care nu vreau să vorbesc. Eu am contract. Îmi focusez energia pe ce am de făcut aici. Mă interesează meciul meu cu Ronaldo, cu Al-Nassr.

Mă interesează să mai iau trei puncte, să fiu matematic în prima ligă. Mai am 7 meciuri şi mai am un an de contract şi nu se pune problema să plec. Nu vreau să vorbesc despre Rapid”, a declarat Marius Şumudică pentru Antena Sport.