Ce a spus Marko Dugandzic după ce a marcat o dublă cu Universitatea Craiova: ”O noapte tristă!”

Formaţia FC Rapid a fost învinsă, luni seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-1), de echipa Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a noua play-off-ului Superligii.

La finalul meciului, Marko Dugandzic a oferit mai multe declarații.

Atacantul de la Rapid a marcat două goluri și a devenit cel mai bun marcator din Superligă.

”Ce să spun? O noapte tristă pentru mine și echipă. Păcat că am pierdut. Depindea de Cupă dacă mai aveam vreo șansă pentru Europa. Am încercat. Dumnezeu nu a fost de partea noastră. O să încercăm să câștigăm ultimul meci.

Am încercat cu șuturi, cu centrări în repriza a doua, dar am primit două goluri pe contraatac. Sigur, întotdeauna se poate mai bine. În mod realist, am ajuns în play-off.

Mereu e loc de mai bine. Am avut multe meciuri bune. Cred că putem fi mulțumiți cu ce am realizat în acest sezon.

Cred că Farul a meritat titlul. A jucat cel mai frumos fotbal. Noi va trebui să fim gata pentru orice meci, pentru ultimul derby (n.r. cu FCSB). Vom încerca să câștigăm.

Nu mai pot juca (n.r. în ultima etapă), am patru cartonașe galbene, am două goluri în avantaj. O să susțin echipa. Sper că echipa va lua puncte în ultima etapă”, a spus Marko Dugandzic, la finalul meciului cu Universitatea Craiova.